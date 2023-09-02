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        Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:00
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        Şırnak'ta serinlemek için çaya giren 2 kuzen boğuldu
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        ŞIRNKA (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için Habur Çayı'na giren 2 kuzen boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortabağ köyünde oturan Resul (18) ve Nurullah Berk (20), dün akşama doğru serinlemek için Habur Çayı'na girdi.

        Kuzenlerin sudan çıkmaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Ekiplerin ve vatandaşların arama çalışması sonucu 2 gencin cansız bedenlerine gece saatlerinde ulaşıldı.

        Çaydan çıkarılan gençlerin cesetleri, sağlık ekiplerince otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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