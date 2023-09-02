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        Şırnak'ta kaybolan kişi baygın halde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:52
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        Şırnak'ta kaybolan kişi baygın halde bulundu
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta hakkında kayıp ihbarında bulunulan 57 yaşındaki adam baygın halde bulundu.

        Dün, merkeze bağlı Çakırsöğüt köyündeki bahçesine gitmek üzere İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evinden ayrılan A.Z'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, A.Z'yi bahçesinden 4 kilometre uzaklıkta baygın vaziyette buldu.

        A.Z, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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