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        Şırnak'ta Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı

        Şırnak'ta bu yıl 3. yapılması planlanan Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:58
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        Şırnak'ta Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bu yıl 3. yapılması planlanan Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Şırnak'ta temmuz ayında yapılması planlanan ancak hava sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle ertelenen etkinlik için Valilik Toplantı Salonunda Vali Cevdet Atay başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, festivalin içeriğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

        Festivalin, yaklaşık 20 gün içerisinde yapılması planlanıyor.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Vekil Yılmaz İpek ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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