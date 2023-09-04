Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheli...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheli...
        Şırnak'ta bir tırda 1388 silah mühimmatı ele geçirildi
        Şırnak'ta bir tırda 1388 silah mühimmatı ele geçirildi
        Şırnak'ta 1388 silah namlusu, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi;...
        Şırnak'ta 1388 silah namlusu, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi;...
        Şırnak'ta Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı
        Siirt'te okulun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Siirt'te okulun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Şırnak'ta kaybolan kişi baygın halde bulundu
        Şırnak'ta kaybolan kişi baygın halde bulundu