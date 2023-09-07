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        Uluslararası Uludere Sempozyumu düzenlenecek

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Uluslararası Uludere Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:40
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        Uluslararası Uludere Sempozyumu düzenlenecek
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        Şırnak Üniversitesi öncülüğünde, Şırnak Valiliği, Uludere, Şenoba ve Uzungeçit belediyeleri ile Ticaret Sanayi Odası'nın (TSO) organizasyonunda düzenlenecek sempozyum, Nilüfer Anaokulu Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Sempozyumda, el sanatları, ekonomi, yemek ve turizm oturumları İnceler Barajı yakınındaki tesiste kurulan kıl çadırlarında gerçekleştirilecek.

        Sempozyuma, 5'i yurt dışından olmak üzere 54 akademisyen katılacak. Yarın başlayacak sempozyumda, ilçenin tarih, kültürel, el sanatları, yemek ve turizm konularında akademisyenlerin sunum yapması planlanıyor.

        Sempozyum, 10 Eylül'e kadar sürecek.

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