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        Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:57
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        Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Merkez Bahçelievler Mahallesi Belediye Kavşağı'nda K.Ü. idaresindeki 55 ABA 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen S.T.A. yönetimindeki 69 AAE plakalı otomobile, bu otomobil de V.İ'nin kullandığı 34 CF 994 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki A.Y. ve S.A. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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