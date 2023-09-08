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        Şırnak'ta "Uludere Uluslararası Sempozyumu" başladı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 5'i yurt dışından olmak üzere 54 akademisyenin katıldığı "Uluslararası Uludere Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:28
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        Şırnak'ta "Uludere Uluslararası Sempozyumu" başladı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Üniversitesi öncülüğünde Şırnak Valiliği, Uludere, Şenoba ve Uzungeçit belediyeleri ile Ticaret Sanayi Odasının (TSO) organizasyonunda Nilüfer Anaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında, ilçenin tarihi, kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için sempozyum düzenlediklerini söyledi.

        Bölgeyi kalkındırmak, daha iyi noktalara getirmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Atay, Şırnak ve ilçelerinde çok büyük değerlerin olduğunu, kömür yatakları ve petrol rezervlerinin bulunduğunu belirtti.

        Atay, şöyle konuştu:

        "Bugün zaten Türkiye'nin gündemi petrol. Türkiye'nin en zengin petrol yatakları bizim bölgede çıktı. Bu da bölge halkı bizim için büyük bir şans. Bu ülkenin ve milletin huzuru ve refahı için kendi bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi noktalara gelebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, göstermeliyiz. Burada bugün kıymetli akademisyen hocalarımızın emekleriyle 3 gün sürecek bu sempozyum buranın tarihine bir ışık tutacak, geleceğine yönelik bir aydınlık olacak diye düşünüyorum. Ben sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkesi kutluyorum."

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da ilçenin tarihinin çok eskiye dayandığını anlatarak sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir, 3 gün sürecek sempozyumun ilçenin birçok yönüyle tanıtımına vesile olacağını aktararak "Sempozyuma, 5'i yurt dışından olmak üzere 54 akademisyen katıldı. Sempozyumda, kıl çadırlarında da sunumlar yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Programa Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Uzungeçit, Hilal ve Şenoba belediye başkanları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        Sempozyum, 10 Eylül'e kadar sürecek.

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