Cizre'de polis ekipleri esnaf ve vatandaşları KADES ile ilgili bilgilendirdi
Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Giriş: 09.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:41
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Hökenek Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara kadına karşı şiddet konusunda bilgi verdi.
Ekipler gerekli bilgilendirmenin ardından kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında destek sundu.