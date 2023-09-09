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        Cizre'de polis ekipleri esnaf ve vatandaşları KADES ile ilgili bilgilendirdi

        Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:41
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        Cizre'de polis ekipleri esnaf ve vatandaşları KADES ile ilgili bilgilendirdi
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Hökenek Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara kadına karşı şiddet konusunda bilgi verdi.

        Ekipler gerekli bilgilendirmenin ardından kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında destek sundu.

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