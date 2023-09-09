Cizre'de polis ekipleri esnaf ve vatandaşları KADES ile ilgili bilgilendirdi Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:41 facebook

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