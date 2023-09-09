Şırnak'ta "Uludere Uluslararası Sempozyumu" sona erdi

Şırnak Üniversitesi öncülüğünde Şırnak Valiliği, Uludere, Hilal, Şenoba ve Uzungeçit belediyeleri ile Ticaret Sanayi Odasının (TSO) organizasyonunda İnceler Barajı yakınındaki bir tesiste kurulan çadırlarda yapılan sempozyumun ikinci gününde el sanatları, ekonomi, yemek ve turizm oturumları gerçekleştirildi.

Kıtılnefs, Keliban ve Ters Lale ismi taşıyan çadırlarda yapılan oturumlarda resmi istatistiklerle Uludere ekonomisi ve Şırnak’taki yeri, Uludere’nin eğitim panoraması, bölgeye ait yöresel yemekler, gastronomide Uludere, Uludere kültür, inanç ve doğa rotaları, kullanılan soyadlarının anlam açısından incelemesi, Şenoba’da kilim dokumacılığı ve kadın emeği, Uludere’de düğün gelenekleri, arıcılık potansiyeli, avantajları ve zorlukları konulu sunumları yapıldı.

Program, dengbej dinletileri ve gezi ile sona erdi.