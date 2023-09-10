Şırnaklı milli sporcu Yalgettekin, boksta Türkiye Şampiyonu oldu

Kocaeli'de düzenlenen şampiyonada derece elde eden Yalgettekin, zorlu müsabakaların ardından başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Antrenörünün desteği ve eğitimleriyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını belirten Yalgettekin, "Ben hiçbir zaman hedefimi küçük tutmadım ve her zamanda hedefimin peşinden giderek mücadele ettim. Şu anda da bu mücadelemin ve emeğimin karşılığını Türkiye Şampiyonu olarak aldım. Bundan sonraki hedefimde Azerbaycan'da yapılacak olan şampiyona da başarılı olup hem Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek hem de Türk bayrağını göndere çıkarmak olacaktır." dedi.

Antrenör Rıdvan Budak da, yoğun ve zorlu bir hazırlık evresi geçirdiklerini ve başarının kolay elde edilmediğini aktardı.

"Önümüzde 10 Kasım'da Azerbaycan'da Avrupa Şampiyonası var. Nurselen ile çalışmalarımıza ara vermeden şampiyonaya hazırlanacağız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diyen Budak, sporcusunun büyük bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.