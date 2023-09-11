Şırnaklı 106 genç belediyeye ait merkez sayesinde üniversiteye yerleşti

Şırnak Belediyesine ait, Atatürk Mahallesi'nde 2 bin metrekare alanda yer alan merkezdeki 7 derslikte, 25 öğretmen, öğrencilere eğitim desteği veriyor.

Merkezde, çok sayıda kaynak kitap, 350 metrekarelik kütüphane ve çok amaçlı salonlar öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Merkezde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile YKS'ye yönelik eğitim desteğinin yanı sıra gençlere enstrüman ve el sanatları kursu veriliyor.

Özellikle kalabalık ailelere mensup, evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmayan gençler, bu ücretsiz eğitim desteğiyle sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı buluyor.

Merkezde bu yıl YKS'ye hazırlanan 120 öğrenciden 3'ü tıp, 8'i mühendislik, 1'i diş hekimliği, 3'ü hukuk fakültelerine, 91'i de diğer bölümlere yerleşti.

- "Belediyenin imkanı sayesinde tıp fakültesini kazandım"

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Gülnaz Ağar, AA muhabirine, evde ders çalışma imkanı olmadığı için merkezi tercih ettiğini ve çok güzel bir ortamda sınava hazırlandığını söyledi.

"Şırnak Belediyesinin imkanı sayesinde tıp fakültesine yerleştim. Çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamda eğitim alma imkanı oldu." diyen Ağar, değişik kaynaklardan denemeler yaptıklarını, kütüphaneden de en iyi şekilde yararlandığını belirtti.

Köyde yaşadığını ve belediyenin servisi ile merkeze geldiğini ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

"Sessiz olması bize büyük avantajlar sağladı. Hepimizin kalabalık aileleri var ve ders çalışma imkanlarımız kısıtlı. Köyde yaşadığım için kaynak bulmada sorun yaşıyordum. Merkezin donanımlı kütüphanesi ve öğretmenlerin bire bir ilgisiyle üniversite hayalime kavuştum. Hayallerimi gerçekleştirmemde yardımcı oldukları için onlara minnettarım. Köyümün ilk doktor adayı oldum. Üniversiteyi bitirerek memleketime hizmet etmek en büyük amacım."

Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleşen Zeynep Aydın da merkezin, evlerinde ders çalışma imkanı olmayan öğrenciler için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Çok iyi bir ortamda ders çalıştığını anlatan Aydın, "Öğretmenler çok ilgili." dedi.

- "Öğrencilerimizin başarısı her geçen yıl artıyor"

Merkezde Türkçe öğretmeni Arif Kabul, geçen yıl 120 öğrenciden 93'ünün, bu yıl da 106 öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Merkezin YKS hazırlığı için 120 öğrenci kapasitesinin olduğunu belirten Kabul, "Yaklaşık 500 öğrenci başvurdu, bunlardan evinde çalışma imkanı daha az olan öğrencilere öncelik verdik. Öğrencilere her türlü imkanı sağlıyoruz. Köyde oturan öğrencilerin belediye servisleri ile ulaşımları sağlanıyor. Öğrencilerimizin başarısı her geçen yıl artıyor." diye konuştu.