Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.