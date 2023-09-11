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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:37
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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