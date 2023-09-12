Şırnaklı milli güreşçi Sinan Sadak'ın yeni hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonda "büyükler" serbest stilde 65 kiloda altın madalya kazanmayı başaran Sadak, 5. kez dünya şampiyonluğunu kazanmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Elde edilen bu başarının tesadüf olmadığını ifade eden Sadak, "Bir yıldır hiç durmadan haftanın 6 günü antrenman yaparak sadece dünya şampiyonluğunu düşünerek çalıştım. Bugün 6. kez katıldığım dünya şampiyonluğu finallerinde çok şükür 5 kez dünya şampiyonluğu nasip oldu. Böylelikle 5 dünya madalyası ile tarihe adımızı altın harflerle yazdığımızı düşünüyorum. Hedefim gelecek yıl Ermenistan'da yapılacak dünya şampiyonası. Şampiyon olup, 2025 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluk madalyasını kazanmak istiyorum." dedi.