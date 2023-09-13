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        Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi

        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, ağustos ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:12
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        Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı ağustos ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 38 bin 79 oldu.

        Ağustos ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 645'e ulaştı, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda 388 ton oldu.

        2023 yılının ilk 8 ayı (ocak-ağustos) yolcu trafiği 276 bin 313, uçak trafiği 4 bin 131, yük trafiği ise 2 bin 607 ton olarak gerçekleşti.

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