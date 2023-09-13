Şerafettin Elçi Havalimanı ağustos ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, ağustos ayında 38 bin yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı ağustos ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 38 bin 79 oldu.

Ağustos ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 645'e ulaştı, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda 388 ton oldu.

2023 yılının ilk 8 ayı (ocak-ağustos) yolcu trafiği 276 bin 313, uçak trafiği 4 bin 131, yük trafiği ise 2 bin 607 ton olarak gerçekleşti.