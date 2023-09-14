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        Cizre'de "okul güvenliği" toplantısı yapıldı

        Cizre'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir başkanlığında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:57
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        Cizre'de "okul güvenliği" toplantısı yapıldı
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        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçede güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı sağlanmasına yönelik okullar ve yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

        Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Demir, kurumların okullarla koordineli çalışmasının önemine değinerek, okul güvenliği konusunda varsa eksiklikler tespit edilerek, bir an evvel giderilmesi için azami gayret gösterilmesini istedi.

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