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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye 8 ayda 3 yayla yolunu ulaşıma açtı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye tarafından tarım ve hayvancılığa katkı sunulması amacıyla yayla yolları ulaşıma açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:15
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye 8 ayda 3 yayla yolunu ulaşıma açtı
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın daha gelişmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda 8 ayda Seriro, Süvar ve Şive yaylalarının yolu iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla ulaşıma uygun hale getirildi.

        - "Verdiğimiz sözü yerine getirdik"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, çok zorlu bir arazide, dağları delerek 8 aya yakın bir süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalarla tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha rahat ve daha iyi koşullarda araçlarıyla yaylalara ulaşım sağlayabileceğini belirtti.

        Besicilerin üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ürek, "Bu yolları açmak için söz verdik, verdiğimiz sözü de şükürler olsun yerine getirdik. Tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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