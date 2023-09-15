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        Şırnak'ın "Dergul tahini" coğrafi işaretle tescillendi

        Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üretilen "Dergul tahini"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:22
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        Şırnak'ın "Dergul tahini" coğrafi işaretle tescillendi
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        Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üretilen "Dergul tahini"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Dicle Kalkınma Ajansı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türk Patent Enstitüsüne "Dergul tahini"nin coğrafi tescili için yapılan başvurunun onaylandığını bildirdi.

        Açıklamada, "Dergul tahini ajansımızın desteğiyle, Şırnak Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi." ifadelerine yer verildi.

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