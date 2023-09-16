Şırnak'ta gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" dolaysıyla atık topladı

–Şırnak’ta "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kent merkezinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla belediye çalışanları, Gençlik Merkezi ve gönüllülerden oluşan 115 kişi sanayi sitesi ile çevre yolunda çöp topladı.

Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplanan 95 torba çöp belediye araçlarına yüklendi.

Program organizatörü Haydi Yapalım Derneği (Let’s Do It) İl Temsilcisi Nazlı Altürk, burada gazetecilere amaçlarının çöp körlüğünü yenmek olduğunu söyledi.

"Atıkları doğru yönetmek yeryüzündeki herkesin sorumluluğudur." diyen Altürk şunları kaydetti:

"Biz sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Hedefimiz 'Bir gün değil her gün temizlik' felsefesini insanlara aşılamaktır. Dünya Temizlik Günü kapsamında burada ve diğer 80 ilimizde bu farkındalığı yapıyoruz. Sizlerle bu hareketi yayıyor ve çöp körlüğünü yenmede farkındalık yaratıyoruz. Bugün buraya ve temizlik noktalarımıza farkındalık yaratmak adına gelerek bizlere destek veren özel ve resmi kurumlara, bireysel katılımcılarımıza ve her yaştan çevre gönüllümüze yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."