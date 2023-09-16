Silopi'de izinsiz yürüyüşe müdahale eden jandarmaya vatandaşlardan su ikramı Şırnak'ın Silopi ilçesi kaymakamı Cihat Koç, izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden jandarma ekiplerine su ikramında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesi kaymakamı Cihat Koç, izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden jandarma ekiplerine su ikramında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Silopi ilçesinde, aralarında Yeşil Sol Parti milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun izinsiz yürüyüş yapmak istemesi üzerine güvenlik güçleri uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba jandarma ekiplerince müdahale edildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından grup dağıldı.

Bu arada vatandaşlar jandarma ekiplerine su ikram etti.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün ilçemiz dışından gelip provokatif yürüyüş yapmaya çalışan gruba karşı askerinin, polisinin yanında dimdik duran kıymetli hemşehrilerime, bu tiplerin ellerine tutuşturmaya çalıştıkları taşları yere atıp jandarma abileriyle kucaklaşan evlatlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.