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        Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:02
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        Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı.

        Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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