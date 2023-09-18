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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:24
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar esrar, kenevir, metamfetamin, 10 bin 424 paket sigara, 2 bin 305 puro, 1798 muhtelif eşya, 63 cep telefonu, 142 cep telefonu aksesuarı, 129 elektronik eşya, 83 şişe kaçak alkol, 3 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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