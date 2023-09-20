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        Şırnak'ta solunum sıkıntısı yaşayan bebek ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:17
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        Şırnak'ta solunum sıkıntısı yaşayan bebek ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.

        Silopi Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bir haftalık Aras bebek, solunum sıkıntısı yaşadı.

        Yapılan görüşmelerin ardından bebeğin ambulans helikopterle sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneden alınan bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

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