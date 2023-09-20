Klimasız kamyonetine hurda malzemelerden soğutma düzeneği yaptı Şırnak'ın Silopi ilçesinde demir doğrama ustası Hazım Zeyrek, klimasız kamyonetine hurda malzemelerden soğutma düzeneği yaptı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde demir doğrama ustası Hazım Zeyrek, klimasız kamyonetine hurda malzemelerden soğutma düzeneği yaptı.

Silopi'de yaz aylarında etkili olan sıcak havadan bunalan Zeyrek, 2010 model kamyonetine hurdacıdan aldığı fan ve küçük bir su pompası kullanarak soğutma düzeneği kurdu.

Zeyrek, kamyonetin arkasına yerleştirdiği sulu klimayı aracının aküsü ile çalıştırarak, fan ve hortum yardımıyla aracın ön kısmına serin hava ulaşmasını sağlıyor.

Zeyrek, gazlı klimanın maliyetinin yüksek olacağını düşünerek böyle bir soğutma düzeneği yaptığını belirterek, "Allah'a şükür şu an devamlı soğuk hava içeri giriyor. Serin hava alıyoruz." dedi.