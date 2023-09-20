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        Cizre'de kaçak yapının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

        Cizre ilçesinde 3 katlı binanın yıkımı sırasında mülk sahibi ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:34
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        Cizre'de kaçak yapının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
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        Cizre ilçesinde 3 katlı binanın yıkımı sırasında mülk sahibi ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

        Nusaybin Caddesi'nde 3 katlı binanın 2 katının kaçak olduğunun tespit edilmesi üzerine belediye tarafından yıkım kararı alındı.

        Belediye ekiplerinin yapacağı yıkım çalışmasına mülk sahibi engel olmak istedi.

        Mülk sahibi ile belediye görevlileri arasında çıkan arbedeye vatandaşların da katılması üzerine polis tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.

        Kalabalığın dağılması üzerine iş makinesi ile kaçak inşa edildiği tespit edilen 2 katın yıkımına başlandı.

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