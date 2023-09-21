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        Şırnak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:20
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        Şırnak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Şırnak-Cizre kara yolunda seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 80 KD 751 plakalı kömür yüklü tır, Konak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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