Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 yaşındaki Demhat için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 yaşındaki Demhat Öğ, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ambulans helikopter 2 yaşındaki Demhat için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 yaşındaki Demhat Öğ, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        İlçede yaşayan Öğ ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne solumun sıkıntısı şikayetiyle getirilen Demhat bebeğin, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneden alınan bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Cizre'de kaçak yapının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
        Cizre'de kaçak yapının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
        Klimasız kamyonetine hurda malzemelerden soğutma düzeneği yaptı
        Klimasız kamyonetine hurda malzemelerden soğutma düzeneği yaptı
        Şırnak'ta solunum sıkıntısı yaşayan bebek ambulans helikopterle Gaziantep'e...
        Şırnak'ta solunum sıkıntısı yaşayan bebek ambulans helikopterle Gaziantep'e...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı