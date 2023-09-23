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        Uludere'de 110 öğrencinin okul ihtiyaçları karşılandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gönül Dostları İnsani Hizmet Derneği'nce 110 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:13
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        Uludere'de 110 öğrencinin okul ihtiyaçları karşılandı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gönül Dostları İnsani Hizmet Derneği'nce 110 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

        Merkezi İstanbul'da bulunan derneğin kurucu başkanı Esra Nur Bulur ve dernek üyeleri, ilçeye bağlı Şenoba beldesindeki kırsal Şenoba İlkokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

        Bulur ve üyeler tarafından öğrencilere çanta, zeka oyunları ve spor malzemeleri, oyuncak, sözlük ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

        Uludere Gezici Çocuk Tiyatro Ekibi de öğrencilere pamuk şeker dağıttı.

        Bulur, hayırseverler tarafından yapılan yardımları dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

        Dernek olarak yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bulur, "Çok şükür bugün burada emanetin yerine ulaşmasının huzuru içindeyiz. Okul belirleme sürecinde ve tüm aşamalarda yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ise hayırseverler ile derneğe teşekkür etti.

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