Şırnak'ta domuz nöbetinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı Şırnak'ta domuz nöbetinde bir kişiyi kazara tüfekle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2023 - 23:24 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:24 facebook

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