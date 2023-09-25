Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.