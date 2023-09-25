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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:12
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.

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