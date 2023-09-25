Silopi'de "Harvard Project Zero" eğitim modeliyle ilgili seminer düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Harvard Üniversitesi Project Zero (Disiplinler Arası Eğitim) modeliyle ilgili seminer düzenlendi.

Silopi Koç İlkokulundaki konferans salonunda düzenlenen seminerde, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş sorgulama temelli anlam odaklı öğrenme sürecini destekleyen eğitim modeliyle ilgili 3 gruba bilgilendirme yaptı.

Prof. Dr. Ulaş, Silopi'de eğitim alanında değişim rüzgarı başlattıklarını belirtti.

"Harvard Üniversitesinde 'Project Zero' diye çok güzel sistemli ve kapsamlı bir eğitim var. Bu eğitimin temel mantığı çocukları düşünmeye ve sorgulamaya çalıştırıyor. Öğrenme süreçleri hakikaten gelişiyor. Bu anlamda hem özel okullarda hem devlet okullarında çok ciddi bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 1500'ün üzerinde verdiğimiz seminerle öğrencilerimizde, velilerimizde ve öğretmenlerimizde ciddi bir farkındalık oluşturmayı amaçladık." diyen Ulaş, Silopi Koç İlkokulunda temelde yapmak istedikleri şeyin bir yıla yayacakları sistem ile çocuklarda öğrenme farkındalığı oluşturmak olduğunu belirtti.

Ulaş, seminerde ilk olarak süreçle ilgili detaylı bilgi verdiğini dile getirerek, bir yıllık süreç içerisinde online eğitimlerle öğretmenleri de sürece dahil edileceklerini ifade etti.