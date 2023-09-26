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        Silopi Kaymakamı Koç, kurulan spor kulübünde ilk antrenmana çıkan sporcularla görüştü

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç kurulan spor kulübünde ilk antrenmana çıkan takım ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:14
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        Silopi Kaymakamı Koç, kurulan spor kulübünde ilk antrenmana çıkan sporcularla görüştü
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        Silopi Kaymakamı Cihat Koç kurulan spor kulübünde ilk antrenmana çıkan takım ile bir araya geldi.

        İlçede kurulan Silopi Gücü Gençlik Spor Kulübü sporcuları ilk antrenmanı şehir stadında gerçekleştirdi.

        Antrenmanı Kaymakam Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve kulüp yöneticileri izledi.

        Futbolcularla bir araya gelen Kaymakam Koç, hayırlı olsun dileklerini iletti, takıma her türlü desteği vereceklerini söyledi.

        Futbolculara centilmenlik konusunda tavsiyelerde bulunan Koç, "İstiyoruz ki bu halk artık acıda değil, başarıda ve sevinçte birleşsin." dedi.

        Konuşmaların ardından futbolculara tatlı ikram edildi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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