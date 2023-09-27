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        Şırnak'ta baraj ve göletlere yavru sazan balığı bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şırnak'ta baraj ve göletlere yavru sazan balığı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:37
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        Şırnak'ta baraj ve göletlere yavru sazan balığı bırakıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şırnak'ta baraj ve göletlere yavru sazan balığı bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı balıklandırma çalışmaları ile Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan balığı yavrularının, İl ve İlçe Müdürlüklerindeki teknik personel tarafından baraj ve göletlere bırakıldığı bildirildi.

        Çalışmalar kapsamında Ilısu Barajı'na 1 milyon 500 bin, Uludere ilçesindeki barajlara da 342 bin sazan balığı yavrusu bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

        "Yapılan çalışmaların amacının Şırnak'ta amatör balıkçılığı geliştirmek, baraj ve göletlerimizde balık popülasyonunu artırmak, aynı zamanda bölge halkının hayvansal protein ihtiyacını karşılamaktır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir."

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