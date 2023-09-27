Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke köy okullarını ziyaret etti

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, köy okullarında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, ilgili şube müdürleri ile köy okullarını gezip, sorunları yerinde tespit etti.

İke, Güçlü Kolgezer İlk-Ortaokulu ile Katran İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen İke, öğretmenlere teşekkür etti.