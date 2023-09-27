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        Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görev değişimi

        Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Oktay Sezgin, görevi Selman Demirel'den devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:24
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        Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görev değişimi
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        Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Oktay Sezgin, görevi Selman Demirel'den devraldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen görev değişiminde konuşan Demirel, uzun yıllar görev yaptığı ilde en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi.

        Demirel, görevi devrettiği Sezgin'in il tarımını daha da ileriye taşıyacağına emin olduğunu belirtti.

        Sezgin de 4 yıldır görev yapan Demirel'e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        İstanbul, Ankara ve İzmir'de görev yaptığını aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

        "Çalışma arkadaşlarımızla ve tüm tarım paydaşları ile dayanışma ve istişare anlayışı içerisinde Şırnak tarımını daha üst seviyelere çıkarmak adına samimiyet ve gayretle çalışacağız."

        Devir teslimde Demirel, Sezgin'e çiçek takdim etti.

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