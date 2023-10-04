Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar yaban hayatındaki ceylanları gözlemledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar yaban hayatındaki ceylanları gözlemledi.

        Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Dicle Ortaokulunda görevli öğretmen ve eğitim gören öğrencilerin katılımıyla Yaban Hayatı Yerleştirme Sahasında etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler, sahada bulunan ceylanları dürbünlerle gözleme imkanı buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı
        Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        CHP Şırnak İl Başkanlığına Sait Namdar seçildi
        CHP Şırnak İl Başkanlığına Sait Namdar seçildi
        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
        'Tıvorlu İsmail´in oğlunun düğününde 6,9 milyon liralık takı takıldı
        'Tıvorlu İsmail´in oğlunun düğününde 6,9 milyon liralık takı takıldı
        Öldürdüğü Firdevs´in uyuşturucu kullandığını iddia etti; mahkeme başkanı ot...
        Öldürdüğü Firdevs´in uyuşturucu kullandığını iddia etti; mahkeme başkanı ot...