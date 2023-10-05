Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Edirne'den gelen lise öğrencileri Cizre'nin kültürel zenginlikleri tanıma fırsatı buldu

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğretmenleriyle gelen öğrenciler Cizreli akranlarıyla buluştu, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den gelen lise öğrencileri Cizre'nin kültürel zenginlikleri tanıma fırsatı buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğretmenleriyle gelen öğrenciler Cizreli akranlarıyla buluştu, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

        MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel zenginlikleri tanıması, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma duygularının gelişmesi amacıyla başlatılan Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi sürüyor.

        Bu kapsamda Edirne'den okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde yola çıkan Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 8 öğrenci Cizre'ye ulaştı.

        Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyaret eden öğrenciler akranlarıyla bir araya geldi.

        Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Emrah Çolak, AA muhabirine, MEB ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle uygulanan proje kapsamında bölgeye geldiklerini söyledi.

        "Bir hafta boyunca Cizre'de olacağız. İki hafta sonra da paydaş okulumuz Cizre Anadolu Lisesi öğrencilerini Edirne'mizde, Uzunköprü'müzü tanıtmak için misafir edeceğiz." diyen Çolak, Cizre'deki paydaş okulun kendilerini güzel bir şekilde karşıladığını, misafirperverlik gösterdiğini belirtti.

        Çolak, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Kurtar'a da destekleri için teşekkür etti.

        Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Mesut Tutar da Edirne'den gelen öğrencilere bir hafta boyunca Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtacaklarını ifade etti.

        Tutar, "Lise çağındaki gençlerin farklı coğrafyaları, mekanları ve kültürleri görmesi önem arz etmektedir. Biz de iki hafta sonra program kapsamında Edirne'ye misafir olacağız. Öğrencilerimizle Trakya bölgesinin tarihi, kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulacağız. Bakanlığımıza, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, bu tür sosyokültürel projeleri destekledikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Cizreli öğrencilerden Bilal Şiren, Edirne'den gelen arkadaşlarına okulu ve ilçeyi tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Edirneli akranlarıyla kaynaştıklarını söyledi.

        Proje kapsamında Edirne'ye misafir olacaklarını anlatan Şiren, "Şimdiden sabırsızlanmaya başladık. Projenin hayata geçmesine vesile olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Buradaki güzellikleri gördük"

        Edirne'den gelen öğrencilerden Fatih Tevfik Özer de Cizreli akranlarını görmek için ilçeye geldiklerini belirterek, bu ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.

        Ömer Faruk Akıcı ise ilk defa bölgeye geldiğini, Şırnak'ı beğendiğini anlatarak, "Burada bizi çok iyi ağırladılar. Buradaki eğitim şartlarını ve güzellikleri gördük inşallah onlar da bizim güzelliklerimizi görecekler. Hepimiz beraber güzeliz." ifadelerini kullandı.

        Öğrenciler bir hafta boyunca Cizre'deki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Cizre Kalesi, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Cezeri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese gibi ilçedeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecekler.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı
        Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        CHP Şırnak İl Başkanlığına Sait Namdar seçildi
        CHP Şırnak İl Başkanlığına Sait Namdar seçildi
        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
        'Tıvorlu İsmail´in oğlunun düğününde 6,9 milyon liralık takı takıldı
        'Tıvorlu İsmail´in oğlunun düğününde 6,9 milyon liralık takı takıldı