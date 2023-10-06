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        Şırnak'ta sağlık ekibi ağız ve diş sağlığı için köyleri geziyor

        Şırnak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, ağız ve diş sağlığı için köyleri geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:25
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        Şırnak'ta sağlık ekibi ağız ve diş sağlığı için köyleri geziyor
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        Şırnak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, ağız ve diş sağlığı için köyleri geziyor.

        Şırnak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi ve teknikerlerden oluşturulan ekip, ziyaret ettikleri köylerde günde yaklaşık 600 kişinin periyodik ağız ve diş sağlığı muayenesi ve tedavisini yapıyor.

        Ekip, bazen coğrafi koşullardan dolayı araçların ilerleyemediği kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

        Evlerinde tedavi edilemeyecek durumdaki hastaları, evde sağlık hizmeti birimine ait araçlarla Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine getiren ekip, burada uygulanan tedavinin ardından hastaları evlerine bırakıyor.

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