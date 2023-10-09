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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:46
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

        Eminoğlu, kentteki temasları kapsamında Şırnak Valisi Cevdet Atay ile valilik binasında bir araya geldi.

        Enes Eminoğlu, Atay ile yaptığı görüşmenin ardından Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Cezeri Kız Yurdu ve üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'i ziyaret etti.

        Burada gençlerle buluşan Eminoğlu, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

        Eminoğlu, gençlerin taleplerinin karşılanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçileceğini, gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Eminoğlu, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini ve Genç Ofis bünyesinde de 28 farklı alanda çalışmalar yapıldığını belirterek, "Gençlik merkezlerimiz, yurtlarımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Şırnak'taki gençlerimizin yanındayız. Her daim onlara bütün bu hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Kentte sağlanan huzur ortamıyla birçok çalışmanın da gerçekleştirildiğine işaret eden ve Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın bu çalışmalardan biri olduğunu aktaran Eminoğlu, "İnşallah 2024'te de birçok sportif, sanatsal etkinliğin Şırnak'ta, Cizre'de, bütün bölgede olacağını biliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya, festivallere, sportif ve sanatsal etkinliklere katılmak için buralarda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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