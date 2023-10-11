Şırnak'ta "Uluslararası 2. Molla Ahmet el-Cezeri Sempozyumu" düzenlenecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılacak olan "Uluslararası 2. Molla Ahmet el-Cezeri Sempozyumu" yapılacak.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi iş birliğiyle Cizre Belediye Konferans Salonu ve Kırmızı Medrese'de 12-14 Ekim'de yapılacak olan sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından 20'yi aşkın akademisyen sunum yapacak.

​​​​​​​7 oturumun yapılacağı sempozyumun, son gününde ziyaretçi ve akademisyenler ilçenin tarihi yerlerini gezecek.​​​​​​​