Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Uluslararası 2. Molla Ahmet el-Cezeri Sempozyumu" düzenlenecek

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılacak olan "Uluslararası 2. Molla Ahmet el-Cezeri Sempozyumu" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:21 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Uluslararası 2. Molla Ahmet el-Cezeri Sempozyumu" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılacak olan "Uluslararası 2. Molla Ahmet el-Cezeri Sempozyumu" yapılacak.

        Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi iş birliğiyle Cizre Belediye Konferans Salonu ve Kırmızı Medrese'de 12-14 Ekim'de yapılacak olan sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından 20'yi aşkın akademisyen sunum yapacak.

        ​​​​​​​7 oturumun yapılacağı sempozyumun, son gününde ziyaretçi ve akademisyenler ilçenin tarihi yerlerini gezecek.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Ezidiler yıllar sonra buluştukları Şırnak'taki köylerinde bayramlarını kutl...
        Ezidiler yıllar sonra buluştukları Şırnak'taki köylerinde bayramlarını kutl...
        Şırnak´ta askeri TIR devrildi: 2 asker yaralı
        Şırnak´ta askeri TIR devrildi: 2 asker yaralı
        Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
        Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulu...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulu...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı