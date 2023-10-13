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        Silopi'de köy okuluna bilgisayar desteği

        Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünün Çiçekli mezrasındaki ilk ve ortaokuluna iş insanı Erhan Çevik tarafından bilgisayar desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:07
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        Silopi'de köy okuluna bilgisayar desteği
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        Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünün Çiçekli mezrasındaki ilk ve ortaokuluna iş insanı Erhan Çevik tarafından bilgisayar desteği sağlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve iş insanı Erhan Çevik Çiçekli okulu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

        Çevik, okula 2 dizüstü bilgisayarı okula bağışlayarak eğitime destekte bulundu.

        Okul idaresine bilgisayarları teslim eden Çevik'e desteklerinden ötürü plaket takdim edildi.

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