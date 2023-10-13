Silopi'de köy okuluna bilgisayar desteği
Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünün Çiçekli mezrasındaki ilk ve ortaokuluna iş insanı Erhan Çevik tarafından bilgisayar desteği sağlandı.
Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünün Çiçekli mezrasındaki ilk ve ortaokuluna iş insanı Erhan Çevik tarafından bilgisayar desteği sağlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve iş insanı Erhan Çevik Çiçekli okulu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.
Çevik, okula 2 dizüstü bilgisayarı okula bağışlayarak eğitime destekte bulundu.
Okul idaresine bilgisayarları teslim eden Çevik'e desteklerinden ötürü plaket takdim edildi.