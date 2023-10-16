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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:32
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin, tabanca, 2 şarjör, gümrük kaçağı 9 bin 260 paket sigara, 1384 muhtelif eşya, 18 cep telefonu, 6 elektronik eşya ve 9 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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