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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:22
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden biri, hakkında soruşturma yürütülen il birimlerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 14 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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