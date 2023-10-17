Fransa'da yaşayan Asuriler yıllar sonra Şırnak'taki köylerinde ayin yaptı Fransa'dan Şırnak'a gelen 100 Asuri, terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle aile büyüklerinin terk etmek zorunda kaldıkları Silopi ilçesinin Aksu köyünü ziyaret ederek, ayin yaptı.

Fransa'dan Şırnak'a gelen 100 Asuri, terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle aile büyüklerinin terk etmek zorunda kaldıkları Silopi ilçesinin Aksu köyünü ziyaret ederek, ayin yaptı.

Fransa'da yaşayan ve Asurilerden oluşan 100 kişilik ekip, sağlanan huzurla geçmişte ailelerinin yaşadığı Aksu köyüne geldi.

Burada mezarlıkları ziyaret eden grup, ilahiler okudu, dua etti.

Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezildi, hatıralar yad edildi.

- "Buraya gelmekten çok mutluyuz"

Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi'ne Episkopos olarak atanan Sabri Anar, gazetecilere, 30 yılı aşkın sürenin ardından köye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köyden birçok din adamının çıktığını ifade eden Anar, "Bugün buraya gelmekten çok mutluyuz. Bize bu ziyareti sağlayan hükümetimize, emniyetimize çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu ziyareti Fransa'dan gelen 100 kişilik ekiple gerçekleştirebildik." dedi.

Fransa'da yaşayan George Yaramış da bir zamanlar ailesinin yaşadığı topraklara geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

İlhan Yavaş ise köylerinin hep kalplerinde yaşadığını dile getirerek, "Çünkü biz buranın çocuklarıyız. Binlerce sene bizim dedelerimiz bu toprakların üzerinde yaşamış. Biz o hatıraları yerine getirmek için inşallah bundan sonra da gelip gideceğiz." diye konuştu.

Aksu köyü muhtarı Pitrus Karatay ise Fransa'dan gelen misafirleri köylerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu ziyaretin başlangıç olmasını umduklarını söyledi.