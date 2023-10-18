Şırnak'ta genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Firdevs Babat'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada, tutuklu yargılanan Ahmet Babat, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Firdevs Babat'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada, tutuklu yargılanan Ahmet Babat, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Babat, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Maktulün babası Tamer Babat ve ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Sanık Ahmet Babat, suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.
Maktulün babası Babat ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Savunmaların ardından mahkeme sanık Babat'ın "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda, Firdevs Babat'ın cansız bedeni, 21 Ağustos 2022'de Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Babat tutuklanmıştı.