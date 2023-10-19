Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitim sertifikası verildi

        İçişleri Bakanlığının "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında Şırnak'ta 52 muhtara sertifika ve kimlik kartı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitim sertifikası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanlığının "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında Şırnak'ta 52 muhtara sertifika ve kimlik kartı verildi.

        İl Afet ve Acil Müdürlüğünce, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, AFAD'ın son yıllarda önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

        "Ülkemizin dört bir yanında AFAD, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştiriyor." diyen Kavanoz, böyle bir kurumda gönüllü olmanın topluma hizmet çalışmalarına katkı sunacağını belirtti.

        Kavanoz, muhtarların afetlerde vatandaşların yanlarında olabilmek için AFAD gönüllüsü olmalarını ve bu yolda mücadele etmelerini önemsediğini aktardı.

        İl Müdürü Muzaffer İşlek de afetlere karşı oluşturulacak ulusal bilincin toplumun tüm kademelerine aşılanması gerektiğini kaydetti.

        İşlek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 adımda 100 afet önleyici tedbir al. Eğitim al tatbik et, sevenlerini mutlu et' sloganıyla hız kesmeden ilimiz genelinde tatbikat ve eğitim seferberliği başlattık." dedi.

        Konuşmaların ardından 52'si muhtar olmak üzere 116 kişiye sertifika verildi.

        Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı bölgesindeki petrol kuyularında incelemelerd...
        Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı bölgesindeki petrol kuyularında incelemelerd...
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Cizre'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
        Cizre'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
        16 yaşındaki Firdevs'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
        16 yaşındaki Firdevs'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmı...
        Şırnak'ta genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmı...