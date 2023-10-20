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        Şırnak'ta kömür yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:39
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        Şırnak'ta kömür yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.A. yönetimindeki 33 DA 979 plakalı kömür yüklü kamyon, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü ve araçta bulunan M.S. sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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