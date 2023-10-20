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        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Rams Global Cizre Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:26
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        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Rams Global Cizre Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonunda, başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Takımın başantrenörü Şahin, AA muhabirine, deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Burası voleybolun en üst ligi, burada her maç zor. Bütün takımlar iyi oyunculardan kurulu. Her maçımızı ayrı düşünüyoruz ve her maç zorlu olacak. Bu ligde üçüncü yılımız ve artık tecrübeli bir takımız. İnşallah deplasmanda istediğimiz sonucu alırız. Bu maç ile yine deplasmanda karşılaşacağımız Halkbank müsabakalarında alacağımız sonuçlar bize sezon için güzel umutlar olacak inşallah"

        RAMS Global Cizre Belediyespor, 22 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu olacak.

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