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        Şırnak'ta freni boşalan kömür yüklü kamyon bariyerlere çarptıktan sonra yandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan ve bariyerlere çarptıktan sonra yanan kömür yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:21
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        Şırnak'ta freni boşalan kömür yüklü kamyon bariyerlere çarptıktan sonra yandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan ve bariyerlere çarptıktan sonra yanan kömür yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Y.S. idaresindeki 01 YK 996 plakalı kömür yüklü kamyon, freni boşalması sonucu Konak Mahallesi polis güvenlik noktasındaki güvenlik bariyerlerine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kamyon alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yangın, itfaiye ekiplerce söndürüldü.

        Araç kullanılamaz hale geldi.

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