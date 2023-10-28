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        Şırnaklı öğretmenin oluşturduğu zeybek ekibi Cumhuriyet'in 100. yılında gösteri sunacak

        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni Murat Akbaş'ın öğrencilerden oluşturduğu zeybek ekibi, yarın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:01
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        Şırnaklı öğretmenin oluşturduğu zeybek ekibi Cumhuriyet'in 100. yılında gösteri sunacak
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        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni Murat Akbaş'ın öğrencilerden oluşturduğu zeybek ekibi, yarın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak.

        Cizre'de doğup büyüyen Murat Akbaş (35), 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü okuduğu sırada, arkadaşları aracılığıyla Buca Halk Eğitimi Merkezinde tanıştığı zeybek ve halk oyunlarında kendini geliştirerek öğretici belgesi aldı.

        Merkezde yurt içi ve dışında halk oyunlarında çeşitli yarışma ve festivallere katılan Akbaş, üniversite mezuniyetinin ardından memleketinde hayali olan zeybek ekibini kurmaya karar verdi.

        Akbaş, ilçede görevli olduğu özel ilk ve ortaokulu yönetimi ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin de desteğini alarak, 14 öğrencinin katılımıyla zeybek ekibi kurdu.

        Okulun bahçesinde son 1 ayda her gün 3 saat prova yapan ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ilçede yarın düzenlenecek etkinliklerde gösteri sunacak.

        - "Çok heyecanlıyım"

        Akbaş, AA muhabirine, üniversitede okuduğu sırada zeybek öğrenmek için Buca Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kurstan yararlandığını söyledi.

        Aldığı eğitimle ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olduğunu ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

        "En büyük hayalim, memleketimde öğrencilere, vatandaşlara Ege Bölgesi'nin zeybek oyununu öğretmekti. Yıllar sonra bu amacıma, hayalime ulaştım. Şu an 14 öğrencimle zeybek oyunu provalarını yapıyoruz. Bu provayı da Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçeğe dökeceğim. Cizre Şehir Stadyumu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği programda ekibimizin gösterisi olacak. Öğrencilere zeybek öğretme hayalime kavuştuğum için çok mutluyum, gururluyum. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Doğduğum topraklarda bunu gerçekleştirmenin keyfini yaşıyorum."

        - "Yarın stadyumda gösterimizi sunacağız"

        Ekipte yer alan 9. sınıf öğrencisi Solin Alya Onur da zeybeği sevdiğini, ekip olarak çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Yarın stadyumda gösterimizi sunacağız. Öğretmenimizin gerçekleşen hayalinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Bedirhan Duran ise yarın yapılacak gösterinin son provasını öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Oyunu heyecanla oynadığını belirten Duran, "İnşallah biz de gelecekte öğrencilere gösteririz. Zeybek, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği ve oynadığı bir halk oyunu. Ondan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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