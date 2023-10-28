Şırnak'ta Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu

Şırnak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi.

Şırnak Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi Kampüsü alanında düzenlenen programda, 100 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Cengiz Cevdet Atay, Cumhuriyet'in 100. yılında kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirdikleri etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu kapsamda il genelinde 100 etkinlik gerçekleştireceklerini aktaran Atay, şöyle konuştu:

"Bugün burada öğrencilerimizle gençlerimizle vatandaşlarımızla kurum ve kuruluşların amirleriyle 100 fidanı toprakla buluşturduk. Cumhuriyet değerlerinin insanımızın gönlünde yer ettiği gibi bu fidanlar da toprağa kök salacaktır inşallah. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağlıyor. Bu durum, vatandaşlarımızın Cumhuriyet'imizin değerlerine olan sevgi ve bağlılığını gösteriyor. Cumhuriyet değerlerinin çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yer ettiğini bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar aralıksız devam edecektir. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyorum."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​